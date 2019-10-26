2019-10-26T15:33:33+03:00
Происшествия

Под Ростовом в результате лобового столкновения пострадали три человека

По факту случившегося проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Один из пострадавших нуждается в амбулаторном лечении. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.Один из пострадавших нуждается в амбулаторном лечении. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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В Ростовском районе Ярославской области 25 октября около половины шестого вечера на 85 километре автодороги «Углич – Ростов» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, 48-летний водитель машины «Ниссан» выехал на встречку, что и стало причиной столкновения с автомобилем «Рено» под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Рено», а также 17-летний пассажир автомашины «Ниссан», который нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшие был госпитализированы бригадой скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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