Наркозависимую жительницу Ярославля лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-26T13:57:09+03:00

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Прокуратура Ярославля провела проверку соблюдения закона о безопасном дорожном движении. В ходе рейда выяснилось, что 36-летняя жительница Фрунзенского района города осуждена за незаконный сбыт наркотиков на четыре с половиной года. При этом у осужденной имеется водительское удостоверение сроком до 2022 года.

- По данным ярославской областной клинической наркологической больницы женщина наблюдается у них с октября 2018 года с диагнозом «пагубное употребление психостимуляторов», - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Нарколога для наблюдения не посещает, имеет медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием прекратить действие водительского удостоверения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU