2019-10-26T10:25:30+03:00
Происшествия

В ответ на просьбу не пить спиртное ярославец ударил жену на ножом

Преступник нанес женщине несколько ударов в область живота
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник попросил жену сказать полиции, что неизвестные напали на нее в подъезде.Преступник попросил жену сказать полиции, что неизвестные напали на нее в подъезде.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура поддержала обвинение в отношении 48-летнего жителя Заволжского района города, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью собственной жены.

Установлено, что в июне 2019 года между супругами произошла ссора. Обвиняемый долгое время нигде не работал, а в указанный день «отмечал» свое трудоустройство. Супруга начала ругать его, после чего преступник взял нож и несколько раз ударил ее в живот.

- Затем он вызвал скорую помощь и попросил жену сказать, что на нее напали в подъезде неизвестные, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе расследования женщина не скрывала факт противоправных действий мужа, давала правдивые показания о происшествии, тогда как последний свою вину не признавал, мотивируя это частичной потерей памяти.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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