«Буря» прошлась над «Уралом»

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-25T21:11:44+03:00

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Удручающее начало матча в Екатеринбурге не сулило, казалось, команде Михаила Терехова ничего хорошего. Уральцы сразу оторвались в счете – 7:2 и долго держали ярославцев на такой очковой дистанции. Терехов вынужден был даже к тайм-ауту прибегнуть, чтобы внести коррективы. А все объяснялось просто – «Буря» начисто уступала чужой щит. За первую четверть в этой графе был круглый ноль! Понятно, что хозяева этим нюансом пользовались для быстрых ответов. Кроме того, у наших хромала точность, хотя был акцент на трёхочковые. Правда, до большого перерыва «Буря» метнула два раза точно (из 7) и плюс Джастин Роберсон реализовал тройной штрафной, так что процент получался неплох.

Но куда важнее была командная игра. Если в самой концовке 1-ой четверти наши ухитрились за оставшуюся секунду довести дело до точного броска Андрея Семенова, то вторая четверть напоминала для «седого» Урала настоящую бурю. Ярославцы, наконец-то, выровняли свою игру по всем деталям статистики, что сразу же позволило уйти в отрыв, который к концовке 1-й половины игры перемахнул за двузначную величину – 47:32. Еще веселее пошла игру у «Бури» после большого перерыва. Командные действия наших парней просто ставили хозяев в тупик, который больше напоминал угол для наказания. При этом никто у «Бури» не выделялся в плане набора очков, тогда как до большого перерыва тут основной вклад вносили сначала Роберсон, а затем Артем Бутянковс. Распасовка мяча по всем направлениям у чужого щита позволяла в нужный момент найти абсолютно свободного партнера для завершения атаки. К тому же, и в защите ярославцы действовали грамотно, не упуская возможности для перехватов и блокшотов.

Все это позволило к заключительной четверти практически снять вопрос о победителе матча – 71:49 в нашу пользу. Возможно, столь солидный отрыв каким-то образом добавил солидности игре «Бури», что некоторым образом стало походить на пижонство в отдельных эпизодах. А это штука обычно чревата и наказуема. Уральцы этим воспользовались и ликвидировали часть отставания, одновременно заставив ярославцев не забываться. Об этом же напомнил своим игрокам Михаил Терехов на взятом в нужный момент тайм-ауте. Отрыв удалось сохранить на двузначной величине.

«Урал»(Екатеринбург) – «Буревестник» - 74:84(23:25, 10:22, 16:24, 25:13)

ИСТОЧНИК KP.RU