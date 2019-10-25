2019-10-25T20:17:18+03:00
Спорт

«Скучаю по снегу и борюсь с весом»: Олимпийский призер Илья Буров рассказал, как готовится к сезону

Ярославский фристайлист вместе со сборной России тренируется в родных стенах
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Илья Буров на сборах в ЯрославлеИлья Буров на сборах в ЯрославлеФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Сборная России по фристайлу готовится к предстоящему сезону. Спортсмены приехали на сборы в Ярославль. Бронзовый призер Олимпийских игр Илья Буров рассказал, как проходит подготовка там, где снегом пока только пахнет.

- Конечно, смотришь на других спортсменов, которые сейчас тренируются, например, в Швейцарии, и уже очень хочется на лыжи!

Но, прежде чем вернуться в свою стихию, спортсменам необходимо отточить мастерство на земле:

- Сейчас очень важно следить за режимом. Мы дома, есть, на что отвлечься, но делать этого нельзя. В день у нас две тренировки по два часа, и так три дня. Потом один день на отдых, и снова за работу. Сборы покажут, кто в какой форме подошел к сезону. Мышцы должны быть в тонусе, чтобы избежать травмы, отрабатываем акробатику, корректируем вес.

Илья признается, что дома тренироваться намного лучше: здесь родные стены, все близкие рядом, и не надо тратить драгоценное время, которое можно потратить на тренировки и общение с родными, на выезды.

Ездит, кстати, спортсмен на «олимпийской» BMW. Вот и на тренировку он приехал на подаренной Дмитрием Медведевым машине. Но на вопросы о том, как складывается жизнь после, скромничает:

- Да как. Так же как и до Олимпиады, тихо спокойно. Нормально. – улыбается фристайлист.

Сборы продлятся до 4 ноября. После сдачи нормативов у сборной будет неделя отдыха и долгожданный снег – команда поедет в Финляндию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Буря» прошлась над «Уралом»
«Гений недели»: тракторист искупал экскаватор прямо в Волге
Не удивили. Тутаевское шоссе в Ярославле не откроют к обещанному сроку
В отношении главного ярославского гаишника началась проверка
В Ярославле у Дома моды обнаружили тело мужчины с окровавленным лицом
В Ярославской области пропала 84-летняя бабушка в платке и резиновых сапогах
Число жертв пожара в Ростове Великом увеличилось до восьми
Памятник жертвам людских тапок: ярославцев напугал двухметровый таракан
Четыре телеги просрочки: супермаркет в Ярославле травит покупателей тухлятиной
Ярославский актер Роман Курцын борется за жизнь в Болгарии
Под Ярославлем столкнулись две иномарки. Два человека уехали на скорой
Из горящей многоэтажки в Ярославле эвакуировали 35 человек
Судимый ярославец украл из подъезда детскую коляску, чтобы продать
Города «Золотого кольца» вошли в топ лучших для автомобильных поездок
Направлено в суд дело ярославца, задержанного с поличным при закладке «соли»
«Бронепоезд» скорость набирал не сразу
Машины Почты России за год наматывают по Ярославской области 6 миллионов километров
В Ярославле проверили готовность техники к зимней уборке дворов