«Скучаю по снегу и борюсь с весом»: Олимпийский призер Илья Буров рассказал, как готовится к сезону
Сборная России по фристайлу готовится к предстоящему сезону. Спортсмены приехали на сборы в Ярославль. Бронзовый призер Олимпийских игр Илья Буров рассказал, как проходит подготовка там, где снегом пока только пахнет.
- Конечно, смотришь на других спортсменов, которые сейчас тренируются, например, в Швейцарии, и уже очень хочется на лыжи!
Но, прежде чем вернуться в свою стихию, спортсменам необходимо отточить мастерство на земле:
- Сейчас очень важно следить за режимом. Мы дома, есть, на что отвлечься, но делать этого нельзя. В день у нас две тренировки по два часа, и так три дня. Потом один день на отдых, и снова за работу. Сборы покажут, кто в какой форме подошел к сезону. Мышцы должны быть в тонусе, чтобы избежать травмы, отрабатываем акробатику, корректируем вес.
Илья признается, что дома тренироваться намного лучше: здесь родные стены, все близкие рядом, и не надо тратить драгоценное время, которое можно потратить на тренировки и общение с родными, на выезды.
Ездит, кстати, спортсмен на «олимпийской» BMW. Вот и на тренировку он приехал на подаренной Дмитрием Медведевым машине. Но на вопросы о том, как складывается жизнь после, скромничает:
- Да как. Так же как и до Олимпиады, тихо спокойно. Нормально. – улыбается фристайлист.
Сборы продлятся до 4 ноября. После сдачи нормативов у сборной будет неделя отдыха и долгожданный снег – команда поедет в Финляндию.
ИСТОЧНИК KP.RU