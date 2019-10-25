«Гений недели»: тракторист искупал экскаватор прямо в Волге

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-25T19:41:56+03:00

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Ярославцы сняли на видео, как в черте города водитель трактора купает свой экскаватор прямо в Волге. Автор видео утверждает, что спецтехника принадлежит компании «Ярдормост», которая занимается реконструкцией Волжской набережной в Тутаеве.

-Решил устроить водные процедуры для спецтехники прямо в Волге, в городской черте, между причалом для теплоходов и паромной переправой. И этого не шибко умного работника подрядчика, видимо, не волнует, что Волга не предназначена для помывки техники, а его деяние является преступлением. – рассказал очевидец.

Местным такое отношение к реке не понравилось. Люди потребовали обратиться в департамент охраны окружающей среды и природопользования, а водителю выдать премию Дарвина. Реакции долго ждать не пришлось

-Материалы, опубликованные в социальных сетях с информацией о нарушениях природоохранного законодательства направлены в Росприроднадзор для проведения проверки и принятия соответствующих мер, - сообщил «Ярославскому региону» директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Трактор купается в Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU