Не удивили. Тутаевское шоссе в Ярославле не откроют к обещанному сроку
А вы как думали? Ремонт Тутаевского шоссе затягивается минимум на две недели. Ранее власти обещали открыть транспортную артерию к 1 ноября, но под «безопасной и качественной» дорогой обнаружили проблемы с газопроводом.
- При разработке грунта было обнаружено, что сети газоснабжения и водопровода проходят с нарушением требований строительных норм. Вследствие предписания АО «Газпром газораспределение Ярославль» работы вблизи газопровода низкого давления были остановлены. В связи с дополнительным объемом работ возникла необходимость переноса срока открытия первого участка. Приносим свои извинения от лица мэрии города Ярославля и ГК «ЕКС» за доставленные неудобства жителям и гостям города! – заявили в пресс-службе мэрии города.
Ярославцев просят подождать еще две недельки от обещанного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU