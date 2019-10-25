Не удивили. Тутаевское шоссе в Ярославле не откроют к обещанному сроку

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-25T18:42:19+03:00

В мэрии извинились и пообещали завершить все на две недели позже Фото: Мэрия Ярославля

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А вы как думали? Ремонт Тутаевского шоссе затягивается минимум на две недели. Ранее власти обещали открыть транспортную артерию к 1 ноября, но под «безопасной и качественной» дорогой обнаружили проблемы с газопроводом.

- При разработке грунта было обнаружено, что сети газоснабжения и водопровода проходят с нарушением требований строительных норм. Вследствие предписания АО «Газпром газораспределение Ярославль» работы вблизи газопровода низкого давления были остановлены. В связи с дополнительным объемом работ возникла необходимость переноса срока открытия первого участка. Приносим свои извинения от лица мэрии города Ярославля и ГК «ЕКС» за доставленные неудобства жителям и гостям города! – заявили в пресс-службе мэрии города.

Ярославцев просят подождать еще две недельки от обещанного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU