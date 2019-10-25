В отношении главного ярославского гаишника началась проверка
Андрей Сироткин может лишиться должности
Андрей Сироткин - коренной ярославец. Занимает должность с 2011 годаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В сети появилась информация о том, что в отношении начальника управления ГИБДД по Ярославской области Андрея Сироткина началась проверка. Источник КП-Ярославль отметил, что она небезосновательна. С чем связана проверка руководителя на данный момент не сообщается. В ведомстве ситуацию не комментируют.
Отметим, Андрей Сироткин - коренной ярославец.Он занимает должность с 2011 года. Свою карьеру в ГАИ он начала в 1995 году с должности инспектора дорожного надзора.
ИСТОЧНИК KP.RU