В отношении главного ярославского гаишника началась проверка

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-25T17:05:18+03:00

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В сети появилась информация о том, что в отношении начальника управления ГИБДД по Ярославской области Андрея Сироткина началась проверка. Источник КП-Ярославль отметил, что она небезосновательна. С чем связана проверка руководителя на данный момент не сообщается. В ведомстве ситуацию не комментируют.

Отметим, Андрей Сироткин - коренной ярославец.Он занимает должность с 2011 года. Свою карьеру в ГАИ он начала в 1995 году с должности инспектора дорожного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU