В Ярославской области пропала 84-летняя бабушка в платке и резиновых сапогах
Она может быть потеряна на местности
ФОТО: ЯрСпас
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В среду, 23 октября, в деревне Пески Некрасовского района пропала 84-летняя бабушка. Она вышла из дома и не вернулась.
Колескина Галина Михайловна была одета в синее пальто, платок и резиновые сапоги.
Она выглядит на свой возраст. Невысокого роста – 140 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые средней длины. Глаза голубые.
Пожилая женщина может быть дезориентирована в пространстве.
Если вы что-то знаете о местонахождении Галины Михайловны, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию ЯрСпаса 89109640838.
ИСТОЧНИК KP.RU