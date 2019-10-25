В Ярославской области пропала 84-летняя бабушка в платке и резиновых сапогах

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-25T15:05:29+03:00

Она может быть потеряна на местности

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В среду, 23 октября, в деревне Пески Некрасовского района пропала 84-летняя бабушка. Она вышла из дома и не вернулась.

Колескина Галина Михайловна была одета в синее пальто, платок и резиновые сапоги.

Она выглядит на свой возраст. Невысокого роста – 140 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые средней длины. Глаза голубые.

Пожилая женщина может быть дезориентирована в пространстве.

Если вы что-то знаете о местонахождении Галины Михайловны, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию ЯрСпаса 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU