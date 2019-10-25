Число жертв пожара в Ростове Великом увеличилось до восьми

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-25T14:53:44+03:00

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Ее с многочисленными переломами сначала доставили в местную ЦРБ, потом перевезли в Ярославль. Почти неделю ярославские медики боролись за жизнь жительницы Ростова, но безрезультатно. Таким образом, число жертв поджога увеличилось до 8 человек.

Напомним, что двухэтажный дом на улице Ленинской в Ростове заполыхал рано утром 19 октября. Сразу погибли семь человек, в том числе пять детей в возрасте от полутора до шести лет. Двоих малышей похоронили в минувший вторник, прощание с остальными пройдет чуть позже: следствию необходимо провести ряд генетических экспертиз.

Сразу же Следственным управлением СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», которое спустя сутки было переквалифицировано в статью 105 – «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». В воскресенье, 20 октября, задержали подозреваемого – 37-летнего местного жителя. На допросе он признался в поджоге, пояснив, что был сильно пьян. Что подтолкнуло обвиняемого спалить дом, в котором мирно спали в основном незнакомые ему люди, пока доподлинно неизвестно. Одна из версий: так ростовец пытался отомстить за школьный конфликт своего сына и подростка, который жил в злополучной двухэтажке.

На этой неделе обвиняемый был арестован и заключен под стражу на два месяца. Следствие идет.

ИСТОЧНИК KP.RU