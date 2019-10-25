Памятник жертвам людских тапок: ярославцев напугал двухметровый таракан
В ярославском детском садике «Светлячок» на улице Автозаводской появился странный арт-объект. Огромное насекомое из травы, земли и веток уже не первый день пугает мимо проходящих горожан.
– Вчера вечером шла мимо детского сада и не могла не сфотографировать элемент уличных декораций – почти двухметрового таракана, – поделилась эмоциями подписчица паблика «Ярославль LIVE”.
Некоторые ярославцы согласились, что в целом зрелище действительно жутковатое. А вот насчет таракана мнения разошлись. Кто-то разглядел в объекте клопа, а кто-то уверен, что это и есть символ садика – милый светлячок.
Есть и совсем оригинальные мысли. Один из пользователей назвал насекомое памятником невинным жертвам от людских тапок.
ИСТОЧНИК KP.RU