2019-10-25T14:06:55+03:00
Общество

Памятник жертвам людских тапок: ярославцев напугал двухметровый таракан

Который на самом деле оказался милым светлячком
Екатерина РЯБЦЕВА
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Некоторые разглядели в арт-объекте клопа/ФОТО: соцсетиНекоторые разглядели в арт-объекте клопа/ФОТО: соцсети
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В ярославском детском садике «Светлячок» на улице Автозаводской появился странный арт-объект. Огромное насекомое из травы, земли и веток уже не первый день пугает мимо проходящих горожан.

– Вчера вечером шла мимо детского сада и не могла не сфотографировать элемент уличных декораций – почти двухметрового таракана, – поделилась эмоциями подписчица паблика «Ярославль LIVE”.

Некоторые ярославцы согласились, что в целом зрелище действительно жутковатое. А вот насчет таракана мнения разошлись. Кто-то разглядел в объекте клопа, а кто-то уверен, что это и есть символ садика – милый светлячок.

Есть и совсем оригинальные мысли. Один из пользователей назвал насекомое памятником невинным жертвам от людских тапок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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