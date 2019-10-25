Четыре телеги просрочки: супермаркет в Ярославле травит покупателей тухлятиной

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-25T13:28:04+03:00

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Супермаркет на Титова,18 попал в историю с запашком. Причем, в прямом смысле. Магазин уличили в торговле просрочкой. И это далеко не первый раз.

- Во-первых, отношение персонала к потребителю, - рассказал Станислав Фурмавнин.- На просьбы убрать с витрины просроченные сосиски, сыры, была словесная агрессия.

Всего, по словам Станислава, было обнаружено четыре полных телеги тухляка - продуктов питания с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности (печенье с плесенью, банки с бомбажом). И даже после этого на полках остались просроченные продукты.

- Хоть директор и уверяла, что они не продают просрок, мне все-таки продали! – утверждает покупатель.

Отметим, в августе в этом же магазине мужчина обнаружил пирожные, почти полностью покрытые плесенью.

Ярославец обещает не оставить все это просто так и писать жалобы в контролирующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU