Четыре телеги просрочки: супермаркет в Ярославле травит покупателей тухлятиной
Супермаркет на Титова,18 попал в историю с запашком. Причем, в прямом смысле. Магазин уличили в торговле просрочкой. И это далеко не первый раз.
- Во-первых, отношение персонала к потребителю, - рассказал Станислав Фурмавнин.- На просьбы убрать с витрины просроченные сосиски, сыры, была словесная агрессия.
Всего, по словам Станислава, было обнаружено четыре полных телеги тухляка - продуктов питания с истекшим сроком годности, с явными признаками недоброкачественности (печенье с плесенью, банки с бомбажом). И даже после этого на полках остались просроченные продукты.
- Хоть директор и уверяла, что они не продают просрок, мне все-таки продали! – утверждает покупатель.
Отметим, в августе в этом же магазине мужчина обнаружил пирожные, почти полностью покрытые плесенью.
Ярославец обещает не оставить все это просто так и писать жалобы в контролирующие органы.
ИСТОЧНИК KP.RU