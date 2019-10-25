Под Ярославлем столкнулись две иномарки. Два человека уехали на скорой

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-25T11:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 24 октября, в 13.30 в Ярославском районе на 17 километре дороги Ярославль-Углич столкнулись две машины. За рулем «Тойоты Карина» был 27-летний молодой человек, а «Рено Кангу» управлял 72-летний пенсионер.

На место аварии оперативно приехали сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи скорой помощи.

Водитель японской иномарки и 30-летний пассажир «Рено» попали в больницу, а второй водитель нуждается в амбулаторном лечении.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области уточнили, что причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU