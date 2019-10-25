2019-10-25T10:53:05+03:00
Происшествия

Из горящей многоэтажки в Ярославле эвакуировали 35 человек

Есть версия, что подъезд подожгли
Полина Вачнадзе
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На лестничной клетке уничтожено имущество, закопчены стены и полоток. ФОТО: МЧС Ярославль TwitterНа лестничной клетке уничтожено имущество, закопчены стены и полоток. ФОТО: МЧС Ярославль Twitter
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Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Панина, 23 в Ярославле пожарным поступило 24 октября в половине первого ночи. На место выехало 10 единиц техники и 35 спасателей. Огонь быстро был потушен, однако, это время стало для жителей дома настоящим кошмаром: валил черный дым, люди задыхались, выбегали на балконы, а с первого этажа даже выпрыгивали из окон.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области, из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадала 65-летняя женщина. На лестничной клетке уничтожено имущество, закопчены стены и полоток. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить причины пожара. Есть как минимум две версии: первая – неисправности в щитке, вторая – поджог.

По рассказам очевидцев, на видеозаписях с камер видно, что в подъезд зашел незнакомый мужчина и почти сразу разгорелся огонь, а когда все поуспокоилось, в подъезде нашли две обгорелые бутылки.

По данному происшествию проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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