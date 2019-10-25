2019-10-25T10:18:14+03:00
Происшествия

Судимый ярославец украл из подъезда детскую коляску, чтобы продать

Но полиция быстра нашла злоумышленника
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске жительница микрорайона Гагаринский не обнаружила своей детской коляски. Она оставила вещь на лестничной площадке во дворе дома. Коляска стоила 18 тысяч рублей.

Полиция помогла найти подозреваемого. 47-летний мужчина уже был судим ранее. Коляску у него забрали и вернули хозяйке.

– Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что похитил чужую коляску из подъезда для продажи, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту «Кражи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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