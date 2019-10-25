2019-10-25T10:12:14+03:00
Общество

Города «Золотого кольца» вошли в топ лучших для автомобильных поездок

Полина Вачнадзе
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Маршрут «Золотое кольцо России» занят в топе-10 четвертое место.Маршрут «Золотое кольцо России» занят в топе-10 четвертое место.Фото: Полина Вачнадзе
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опросив пользователей социальных сетей, выяснил, какие города они предпочитают для путешествий на машине. Маршрут «Золотое кольцо России» занял в этом топе-10 четвертое место.

Его опередили Крымский полуостров, побережье Черного моря в Краснодарском крае и Карелия. Города «Золотого кольца» предпочитают 8,33% опрошенных.

Следом идут Мурманская область и Кольский полуостров, Алтай, Калмыцкая степь и Астраханский регион, Приэльбрусье, озеро Байкал и Южный Урал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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