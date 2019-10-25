Направлено в суд дело ярославца, задержанного с поличным при закладке «соли»
У него было изъято 76 граммов наркотика
Ярославец делал закладки во Фрунзенском районе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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38-летнйи мужчина обвиняется в сбыте наркотического вещества, так называемой, «соли». Следствием было установлено, что, работая в Интернет-магазине, ярославец делал закладки во Фрунзенском районе Ярославля. Во время оборудования очередного тайника он и был задержан сотрудниками полиции.
- У задержанного, в том числе и по месту его проживания, было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 76 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU