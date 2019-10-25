Направлено в суд дело ярославца, задержанного с поличным при закладке «соли»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-25T09:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

38-летнйи мужчина обвиняется в сбыте наркотического вещества, так называемой, «соли». Следствием было установлено, что, работая в Интернет-магазине, ярославец делал закладки во Фрунзенском районе Ярославля. Во время оборудования очередного тайника он и был задержан сотрудниками полиции.

- У задержанного, в том числе и по месту его проживания, было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 76 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU