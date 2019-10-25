2019-10-25T09:35:08+03:00
Спорт

«Бронепоезд» скорость набирал не сразу

Первая, причем, волевая победа «Локомотива» при новом наставнике
Виктор ПОЛЯК
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Первый период ушел на раскачку и налаживание новых игровых связей.Первый период ушел на раскачку и налаживание новых игровых связей.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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После не самой удачной игры ярославцев против «Трактора» в рядах нашей команды произошло несколько важных изменений. Прежде всего, на капитанском мостике теперь снова канадский наставник Майк Пелин, а центрфорвардом ударного звена приглашен опытный шведский финн Маркус Пяйярви, с которым на днях подписан контракт до конца сезона

Насколько удачны будут эти новации нашего «бронепоезда», сказать пока сложно. Прежде всего потому, что домашнюю игру с «Барысом» наши ребята начали как-то вяло, без своих предельных скоростей, на которые они способны. В игре с «Трактором» как раз тоже скорости не хватало, но там сказывалась акклиматизация после Дальнего Востока и затяжного перелета. К «Барысу» ребята должны были придти в норму и показать все, на что способны.

«Локомотив» - «Барыс» (Астана) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Барыс» (Астана)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Однако тренеры учли уроки прошлых игр сезона и для встряски команды заменили вратаря на Даниила Исаева. Встряска удалась. Ребята включили, что называется, полный газ, переведя основные события игры к другим воротам. Еще до второго перерыва «бронепоезд» восстановил равновесие на табло. Сначала Артур Каюмов сольным проходом оставил оборону гостей не у дел и «с лопаты» пробил вратаря. А на 36-й минуте сработал наш прессинг в чужой зоне. Шайба досталась Свитову, который откинул ее на бросок защитникам, а Степан Санников в полете подправил траекторию – 2:2

Ребята включили, что называется, полный газ. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Ребята включили, что называется, полный газ.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Все началось с начала, однако навязанный нашими темп гости уже держали с огромным трудом, потому завершения своих атак у них не получались. Когда дело дошло до овертайма, усталость гостей стала роковой для них. Рушан Рафиков в чужой зоне хладнокровно оставил зрителями двух оборонцев и точным броском принес «бронепоезду» важную победу ,

«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 3:2 ОТ (0:0;2:2;0:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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