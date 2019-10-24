2019-10-24T18:20:14+03:00
Общество

Какие купюры в Ярославской области подделывают чаще всего?

И что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков
Полина Вачнадзе
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Пятитысячные купюры – самые «любимые» у фальшивомонетчиков.Пятитысячные купюры – самые «любимые» у фальшивомонетчиков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пятитысячные купюры – самые «любимые» у фальшивомонетчиков: из 160 поддельных денежных знаков, выявленных в Ярославской области за 6 месяцев 2019 года, 127 именно этого номинала. Кроме того, изъято из оборота 33 фальшивые тысячные купюры.

- Чтобы обезопасить себя, мы рекомендуем ярославцам не спешить и при получении наличных денег проверить не менее трех защитных признаков банкнот. Это водяные знаки, защитная нить и микроперфорация, - поясняет управляющий отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев. – Будьте особо внимательны на рынках и в небольших торговых точках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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