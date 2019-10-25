2019-10-25T07:49:38+03:00
Общество

Машины Почты России за год наматывают по Ярославской области 6 миллионов километров

Это равняется длине 148 экваторов
Полина Вачнадзе
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Иногда сотрудникам почты приходится возить не только письма и газеты. ФОТО: УФПС по Ярославской областиИногда сотрудникам почты приходится возить не только письма и газеты. ФОТО: УФПС по Ярославской области
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В организации не поленились и к Дню автомобилиста подсчитали, сколько километров проезжают все машины Почты России по Ярославской области за год. Цифра получилась впечатляющая – 6 миллионов километров, что составляет длину 148 экваторов Земли. Только чтобы доехать до деревни Захарино Брейтовского района приходится преодолеть 380 километров, и это только в одну сторону.

В автопарке УФПС по Ярославской области 206 автомобилей, в том числе 10 – курьерской службы и пять передвижных отделений почтовой связи. В штате водителей 104 сотрудника и иногда им приходится возить не только письма и газеты.

- Как-то жители деревни Захарино ждали скорую помощь для женщины с острым перитонитом, а приехала почтовая «буханка». Узнав, что срочно нужна помощь, наши сотрудники выгрузили корреспонденцию и довезли женщину до медучреждения, - рассказал директор УФПС Ярославской области Денис Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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