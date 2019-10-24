Уличная вкусовщина: в Ярославле демонтировали 2700 незаконных рекламных вывесок
Они не вписывались в концепцию и портили внешний вид города
Владельцы рекламных конструкций могут забрать их со склада в течение 10 днейФото: Мэрия Ярославля
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Власти города продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями и вывесками. Они стихийно заполняют ярославские улицы и портят внешний вид города.
С начала года «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» выявило более 2700 конструкций. Почти половину из них демонтировали. Этим занимаются как сотрудники агентства, так и собственники.
Вывески отвозят на склад, откуда их владельцы могут забрать в течение 10 дней. Также они обязаны возместить в бюджет средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение.
ИСТОЧНИК KP.RU