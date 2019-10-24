2019-10-24T16:44:18+03:00
Общество

В Рыбинске отремонтировали остановки, разгромленные вандалами

Приведены в порядок остановочные комплексы на улице Пятилетки
Полина Вачнадзе
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В планах у города на этот год установить еще трех новых павильонов. ФОТО: администрация РыбинскаВ планах у города на этот год установить еще трех новых павильонов. ФОТО: администрация Рыбинска
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Они давно уже требовали ремонта, так как были разгромлены вандалами. Не прибавляют красоты внешнему облику города и расклейщики объявлений, которые, не обращая внимание на специальные доски, обклеивают рекламой стены остановочных комплексов.

Сейчас остановки радуют рыбинцев чистыми, свежеокрашенными стенами и крышей. Привести их в порядок помог местный предприниматель и неравнодушные жители города.

- В планах на этот год установка еще трех новых павильонов. Также будем искать возможности, чтобы какое-то количество конструкций отремонтировать, - говорит директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Всего в городе порядка 350 остановочных пунктов, около 150 из них – павильоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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