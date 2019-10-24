Приставы не дремлют: ярославский рейд на дороге закончился для автовладельца пешей прогулкой домой
Ярославские судебные приставы вышли на дороги, чтобы там найти должников.
Операция прошла более чем успешно, и уже за час рейда во Фрунзенском районе они остановили 4 машины злостных неплательщиков. У каждого автовладельца была задолженность от 20 до 250 тысяч рублей. Один из них даже отправился по своим делам пешком – автомобиль арестовали. Хозяин машины долгое время не платил налоги, а еще задолжал кому-то.
Остальные должники обязаны сами прийти к судебным приставам.
– Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» является эффективным способ установления должников и их имущества, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. – Комплекс определяет в потоке транспорта только автомобили неплательщиков, что позволяет экономить время не только организаторов рейдовых мероприятий, но и граждан, не имеющих задолженностей.
ИСТОЧНИК KP.RU