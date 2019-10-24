«Ростелеком» построил сеть GPON для жителей города Тутаева

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-24T16:35:59+03:00

GPON - одна из самых современных технологий доступа в интернет. Волоконно-оптический кабель заводится в квартиру или частный дом

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Возможность подключить интернет, «Интерактивное ТВ» и видеонаблюдение с использованием технологии GPON получили более 2000 домохозяйств правобережной и левобережной частей города. Для организации доступа в сеть специалисты компании проложили 26 километров оптических линий связи.

«В этом году мы начали масштабную стройку сетей GPON в поселках и частном секторе небольших городов на территории Ярославской области. Ресурс этой технологии позволяет пользоваться быстрым интернетом и многие годы не думать о расширении канала связи: его возможностей ещё долго будет хватать для полноценной работы даже самых ресурсоёмких цифровых сервисов. А как показывает практика, большинство наших клиентов пользуются комплексом цифровых услуг, поэтому высокая скорость соединения им просто необходима», - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских

GPON - одна из самых современных технологий доступа в интернет. Волоконно-оптический кабель заводится в квартиру или частный дом. Это гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения до 1 Гбит/с. По одному кабелю абоненты могут подключить несколько услуг связи одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU