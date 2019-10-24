2019-10-24T16:28:40+03:00
Происшествия

Во дворе на улице Свободы ребенок попал под колеса «Газели»

В Ярославле грузовик задним ходом сбил девятилетнего мальчика
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчик нуждается в леченииМальчик нуждается в леченииФото: УГИБДД по Ярославской области
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На улице Свободы во дворе дома № 95 произошло ДТП с участием ребенка. «Газель» задним ходом наехала на девятилетнего мальчика. 28-летний водитель грузовика не заметил пешехода. К счастью, серьезно школьник не пострадал. Мальчик нуждается в амбулаторном лечении. ЧП произошло в среду, 23 октября, утром.

Всего за сутки в регионе произошло три ДТП с пострадавшими, четыре человека получили травмы.

В Рыбинске двое молодых ребят чуть не разбились на окружной дороге, когда на их машину выскочил лось. Водителю и пассажиру искореженной машины понадобилась помощь медиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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