В Ярославской онкобольнице начал работать мультиспиральный томограф

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-24T15:52:01+03:00

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Аппарат будет работать в две смены и за ближайший год врачи смогут выполнить до 10 тысяч исследований. В кабинете, где установлен современный аппарат, проведен капитальный ремонт с учетом всех требований, необходимых для безопасной работы оборудования. Здесь заменили электрические сети, установили систему охлаждения, перекрыли пол.

В следующем году для онкологической больницы закупят новое оборудование: цифровой мамограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерный томограф, роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики.

А тем временем в Ярославской области увеличивается число пациентов, которым необходимо проведение специального противоопухолевого лечения. Для помощи таким ярославцам в онкобольнице скоро откроется новое отделение на 30 коек для проведения лекарственной терапии. В год через это отделение смогут пройти до 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU