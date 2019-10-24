2019-10-24T15:52:01+03:00
Общество

В Ярославской онкобольнице начал работать мультиспиральный томограф

Его стоимость – около 55 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Стоимость оборудования - порядка 55 миллионов рублей. ФОТО: правительство Ярославской областиСтоимость оборудования - порядка 55 миллионов рублей. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Аппарат будет работать в две смены и за ближайший год врачи смогут выполнить до 10 тысяч исследований. В кабинете, где установлен современный аппарат, проведен капитальный ремонт с учетом всех требований, необходимых для безопасной работы оборудования. Здесь заменили электрические сети, установили систему охлаждения, перекрыли пол.

В следующем году для онкологической больницы закупят новое оборудование: цифровой мамограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерный томограф, роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики.

А тем временем в Ярославской области увеличивается число пациентов, которым необходимо проведение специального противоопухолевого лечения. Для помощи таким ярославцам в онкобольнице скоро откроется новое отделение на 30 коек для проведения лекарственной терапии. В год через это отделение смогут пройти до 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уличная вкусовщина: в Ярославле демонтировали 2700 незаконных рекламных вывесок
В Рыбинске отремонтировали остановки, разгромленные вандалами
Приставы не дремлют: ярославский рейд на дороге закончился для автовладельца пешей прогулкой домой
«Ростелеком» построил сеть GPON для жителей города Тутаева
Во дворе на улице Свободы ребенок попал под колеса «Газели»
От Камчатки до столицы: где ярославцы были в командировках этим летом
Что можно купить в ярославских колониях?
В Ярославской области пропал мужчина в комуфляжном пуховике
В Ярославской области появилось 7 миллионов новых деревьев
Двое неопытных водителей, автобус и иномарка закупорили центр города
Отравлением участников слета НЛСК в Ярославле занялась прокуратура
В Ярославле госпитализировано 27 участников Слета НЛСК
В Ярославской области собутыльник украл у приятельницы гаджет
В Гаврилов-Ямском районе нашли тело мужчины
Ярославцы возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий
В Тутаевском техникуме студенты будут учиться шить спецодежду
Рынок Ленинского района Ярославля выставили на продажу
И снова здравствуйте: жительница Ярославской области лишилась 150 тысяч рублей из-за банковских мошенников