2019-10-24T15:37:15+03:00
Экономика

От Камчатки до столицы: где ярославцы были в командировках этим летом

В Tele2 собрали статистику поездок ярославских бизнес-абонентов в летние месяцы, сообщает пресс-служба компании
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Маршруты охватили 57 регионов – это больше половины страны. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Владимир и КостромаМаршруты охватили 57 регионов – это больше половины страны. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Владимир и Кострома
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Предприниматели в путешествиях значительно чаще пользуются мобильной связью, чем отдыхающие. В среднем каждый ярославский бизнес-клиент Tele2 в командировках звонит в 30 раз больше и использует интернет в 7 раз активнее туристов.

Максимальное количество деловых поездок предприниматели совершали в августе. Чаще всего они отправлялись в столицу. Со значительным отрывом на втором и третьем местах расположились Владимир и Кострома. Интересно, что Краснодарский край тоже пользовался популярностью у корпоративных абонентов. Но вероятно в связи с высоким сезоном отпусков жители ездили в регион не только с деловыми целями, а также и на отдых.

А вот реже ярославцы решали рабочие вопросы в дальних уголках страны – в Чувашии, Бурятии и Хакасии. Удивительно, но в топ редких направлений вошла и Рязань, которая расположена всего в 460 км от Ярославля.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена выгодными условиями Tele2 на новых корпоративных тарифах. В поездках предприниматели могут пользоваться интернетом и звонить на тех же условиях, что и дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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