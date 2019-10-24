Что можно купить в ярославских колониях?
XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» прошла в Москве. Исправительные учреждения со всей страны, в том числе и из Ярославской области, показали, что производят их подопечные.
Например, в колониях №1 и №8 шьют спецодежду и спасательные жилеты, а не так давно там наладили производство женских утепленных курток и пуховиков. Делают здесь гофрированный картон и даже пластиковые окна.
Угличская колония №3 показала образцы обуви – детской, женской и мужской – из комбинированной кожи. Только в этом учреждении используется уникальное производство обуви из ПВХ, которая считается конкурентоспособной на современном рынке.
«Конек» рыбинских ИК №2 и №12 – металлообрабатывающее производство. На выставку привезли образцы контейнерных площадок для коммунальных отходов, баки для раздельного сбора мусора, тротуарные ограждения.
Также колонии Ярославской области производят сувениры, кованые изделия, садово-парковую мебель.
- Участие в таких выставках помогает привлечь инвесторов для развития производств и открытия новых. У на сесть производственные мощности, современное оборудование, рабочая сила, - сказал начальник УФСИН Евгений Попов.
Да и люди, которые не просто «сидели» в местах не столь отдаленных, а работали там, после освобождения быстрее адаптируются в обществе и находят себе занятия, не выходящие за рамки уголовного кодекса.
ИСТОЧНИК KP.RU