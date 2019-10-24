Что можно купить в ярославских колониях?

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-24T15:33:40+03:00

Заключенные на выставке средств обеспечения безопасности показали, на что они способны

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XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» прошла в Москве. Исправительные учреждения со всей страны, в том числе и из Ярославской области, показали, что производят их подопечные.

Например, в колониях №1 и №8 шьют спецодежду и спасательные жилеты, а не так давно там наладили производство женских утепленных курток и пуховиков. Делают здесь гофрированный картон и даже пластиковые окна.

Угличская колония №3 показала образцы обуви – детской, женской и мужской – из комбинированной кожи. Только в этом учреждении используется уникальное производство обуви из ПВХ, которая считается конкурентоспособной на современном рынке.

«Конек» рыбинских ИК №2 и №12 – металлообрабатывающее производство. На выставку привезли образцы контейнерных площадок для коммунальных отходов, баки для раздельного сбора мусора, тротуарные ограждения.

Также колонии Ярославской области производят сувениры, кованые изделия, садово-парковую мебель.

- Участие в таких выставках помогает привлечь инвесторов для развития производств и открытия новых. У на сесть производственные мощности, современное оборудование, рабочая сила, - сказал начальник УФСИН Евгений Попов.

Да и люди, которые не просто «сидели» в местах не столь отдаленных, а работали там, после освобождения быстрее адаптируются в обществе и находят себе занятия, не выходящие за рамки уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU