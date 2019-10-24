В Ярославской области пропал мужчина в комуфляжном пуховике

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-24T15:15:52+03:00

Последний раз его видели 1 октября

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Уже почти месяц волонтеры и поисковики ищут 38-летнего Илью Виташаса. Он пропал 1 октября в Рыбинске.

Мужчина высокого роста – 183 сантиметра. Плотного телосложения. Волосы темные короткие. Глаза серо-голубые. Был одет в комуфляжный пуховик, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Ильи Николаевича, звоните по телефонам горячей линии «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.

Поисковикам требуется помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU