В Ярославской области появилось 7 миллионов новых деревьев

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-24T14:50:43+03:00

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В Ярославской области за 2019 год высадили более 7 миллионов новых деревьев. Такой показатель на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

Лесовосстановление бывает трех видов. В первом случае специалисты ухаживают уже за выросшими в лесу деревьями. Во втором – сажают новые. Также есть еще комбинированный способ – и высадка, и уход вместе.

Все работы проводятся осенью или весной.

За два с половиной года в регионе уровнялись объемы лесовосстановления и вырубки. Только в этом году площадь нового высаженного леса составила 5400 гектаров.

До завершения сезона специалисты хотят посадить еще 100 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU