2019-10-24T14:14:58+03:00
Происшествия

Отравлением участников слета НЛСК в Ярославле занялась прокуратура

Ведомство поставило ситуацию на контроль
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославская прокуратура начала свою проверку после госпитализации участников студенческого форума. 27 человек оказались на больничной койке. Всего за помощью врачей обратились около 60 человек.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации питания участников форума. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования. – заявили в ведомстве.

Отметим, в прошлом году в Ярославле произошла аналогичная ситуация: в больнице оказались 15 детей. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин не смог ответить на вопрос, почему участником форумов, которые проходят в городе.

В то же время главный инфекционист области Ирина Старостина отметила, что вспышки инфекции очень часто встречаются на мероприятиях подобного толка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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