В Ярославле госпитализировано 27 участников Слета НЛСК

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-24T13:43:57+03:00

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В Ярославле с кишечной инфекцией госпитализированы 27 участников Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. 60 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил директор слета директор слета Алексей Любцов.

- Все они проживали на территории гостиницы «Святой Георгий», работа ведется со вчерашнего вечера. Сейчас идет постоянный контакт с ребятами, которые находятся в больнице. Все они идут на поправку, никаких угроз жизни нет. Слет будет продолжаться в рабочем режиме. – добавил Алексей Любцов.

В течение суток участники в возрасте от 18 до 29 лет стали жаловаться на слабость, тошноту и рвоту. В гостинице отобрали пробы сырья и готовых блюд, смывы, пробы воды, а также обследован персонал и заболевшие, рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин. На вопрос о том, почему повторилась прошлогодняя ситуация, когда в Ярославле отравились участники другого молодежного форума, руководитель ответить не смог.

- На данный момент госпитализировано 27 пациентов. Состояние у них средней тяжести и легкое. Остальные отказались от госпитализации, и им были даны рекомендации по лечению в амбулаторных условиях, – рассказала главный инфекционист области Ирина Старостина У всех положительная динамика. Такие случаи часто встречаются при больших скоплениях людей на различных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU