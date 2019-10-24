2019-10-24T13:33:50+03:00
Происшествия

В Ярославской области собутыльник украл у приятельницы гаджет

Сначала они веселились, но вечер закончился грустно
Екатерина РЯБЦЕВА
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В рыбинскую полицию обратилась местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что у нее из квартиры странным образом пропал мобильный телефон за 4,5 тысяч рублей.

Позже она пояснила, что в гости к ней пришел едва знакомый приятель. Сначала они веселились и вместе выпивали, а потом он взял ее гаджет и ушел.

– В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, житель соседней деревни, ранее судимый мужчина 1973 года рождения, – пояснили в пресс-службе УМВД России.

Теперь мужчина ответит за свой поступок по строгой букве закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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