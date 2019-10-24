В Ярославской области собутыльник украл у приятельницы гаджет
В рыбинскую полицию обратилась местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что у нее из квартиры странным образом пропал мобильный телефон за 4,5 тысяч рублей.
Позже она пояснила, что в гости к ней пришел едва знакомый приятель. Сначала они веселились и вместе выпивали, а потом он взял ее гаджет и ушел.
– В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, житель соседней деревни, ранее судимый мужчина 1973 года рождения, – пояснили в пресс-службе УМВД России.
Теперь мужчина ответит за свой поступок по строгой букве закона.
ИСТОЧНИК KP.RU