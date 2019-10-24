Ярославцы возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий
Памятные мероприятия проходят по всей стране
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В среду, 30 октября, в Ярославле пройдет церемония возложения цветов и венков к памятнику жертвам политических репрессий на Леонтьевском кладбище. Мероприятие организует департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля. Церемония возложения начнется в 11 часов утра.
– Приглашаем ярославцев почтить память жертв политических репрессий, – обратилась пресс-служба мэрии города к горожанам. – Вход на Леонтьевское кладбище с улицы Чехова.
Традиционно в этот день траурные акции и памятные мероприятия проходят по всей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU