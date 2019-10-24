В Тутаевском техникуме студенты будут учиться шить спецодежду

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-24T12:09:30+03:00

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В среду, 23 октября, в Тутаевском политехническом техникуме открылся швейный класс.

Впервые за несколько лет там набрали группу студентов, которые будут учиться портному мастерству.

С таким предложением к руководству техникума обратилось местное предприятие по пошиву спецодежды. Оно отремонтировало помещение и закупило швейные машинки и остальное оборудование.

Через два года студенты смогут стать портными и гарантировано трудоустроиться. За месяц уже набралась целая группа желающих – пятнадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU