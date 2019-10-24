И снова здравствуйте: жительница Ярославской области лишилась 150 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Женщина всего лишь хотела подключить «кэшбэк»
Мошенница потребовала реквизиты карты и смс-парольФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В рыбинскую полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонила странная дама, представившаяся сотрудницей банка. Она предложила подключить выгодную услугу «кэшбэк».
Доверчивая клиентка почти сразу сказала реквизиты карты и смс-пароль. После этого с ее счета исчезла крупная сумма – более 150 тысяч рублей.
– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Началось следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU