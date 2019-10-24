На улице Флотской в Ярославле ограничат остановку транспорта
Там будут убирать мусор
Ограничения будут действовать 25 октября с 7 утра до 19 часов. ФОТО: мэрия Ярославля
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На улице Флотской на участке от ул.Терешковой до проспекта Октября установят временные знаки «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать 25 октября с 7 утра до 19 часов.
Мэрия Ярославля просит владельцев машин не парковаться на данном участке и дать возможность качественно провести уборку улиц. Если автомобиль все же припаркуют, искать его придется уже на штрафстоянке.
ИСТОЧНИК KP.RU