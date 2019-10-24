2019-10-24T09:30:34+03:00
Происшествия

Ставка не сошлась: рыбинец тратил тысячи рублей с телефона друга в тайне от него

Мужчина просадил крупную сумму денег в букмекерской конторе
Роман РЫЖИКОВ
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Счет в пользу условного срока 2:0Счет в пользу условного срока 2:0Фото: Роман РЫЖИКОВ
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Телефоны уже давно превратились в наши бумажники и банковские ячейки, поэтому доверять их кому-либо нужно с особой осторожностью. Даже друзьям. Да-да.

Если бы этому простому правилу следовал житель Рыбинска, он бы не лишился восьми тысяч рублей. Впрочем, этого бы не случилось, дружи он с чистыми на руку людьми.

Неприятный инцидент произошел в марте этого года. Мужчину пригласил в гости 25-летний приятель. Дома тот попросил ненадолго его мобильник, чтобы выйти в интернет. Вот только он не предупредил, что в интернет ему нужно, чтобы потратить чужие деньги в букмекерской конторе. Ставки парня не сошлись, а восемь тысяч рублей со счета улетучились.

Вместо того, чтобы разобраться по-дружески, доверчивый мужчина сдал друга в полицию. Азартному игроку дали два года условно

ИСТОЧНИК KP.RU

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