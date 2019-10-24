Есть пострадавшие: ночью в Ярославской области загорелся частный дом, а в Ярославле сгорел подъезд

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-24T09:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду вечером, примерно в 23.10 в Угличе загорелся частный дом № 46 на улице Шевченко. Тушить пожар приехали 3 машины и 9 человек личного состава. Огонь не распространился по всему дому и уничтожил лишь 2 квадратных метра потолка. Предотвратить возгорание удалось уже через 10 минут. К счастью, никто не пострадал.

А вот в Ярославле без пострадавших не обошлось. В 00.27 на улице Панина, 23 произошло возгорание в многоквартирном доме. Тушить пожар примчались 10 машин и 35 пожарных. Несмотря на то, что залить языки пламени удалось за 10 минут, имущество в одной из квартир и 75 квадратных метров подъезда выгорели полностью. Информация по пострадавшим уточняется.

Что стало причиной пожаров, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU