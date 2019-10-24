В Рыбинске лось чуть не убил двух молодых ребят

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-24T09:07:46+03:00

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Вечером в среду, 23 октября, на Рыбинской окружной произошла крупная авария: лось выскочил на дорогу и столкнулся с «двенашкой». От удара передние стойки сложились вместе с крышей. За рулем отечественной легковушки был 20-летний парень. Он и его 21-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Напомним, жуткая авария произошла в Рыбинске 22 октября. По предварительной информации, 64-летний мужчина ремонтировал автокран, когда огромная машина покатилась прямо на него. Пострадавший скончался в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU