В Рыбинске лось чуть не убил двух молодых ребят
Дикому животному тоже крупно досталось
Водитель и пассажир госпитализированыФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером в среду, 23 октября, на Рыбинской окружной произошла крупная авария: лось выскочил на дорогу и столкнулся с «двенашкой». От удара передние стойки сложились вместе с крышей. За рулем отечественной легковушки был 20-летний парень. Он и его 21-летний пассажир госпитализированы с травмами.
Напомним, жуткая авария произошла в Рыбинске 22 октября. По предварительной информации, 64-летний мужчина ремонтировал автокран, когда огромная машина покатилась прямо на него. Пострадавший скончался в больнице
ИСТОЧНИК KP.RU