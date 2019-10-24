В Ярославском районе сосед застрелил соседа из охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-24T09:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Следственное управление СКР по Ярославской области, конфликт начался на бытовой почве. Пьяный 55-мужчина что-то не поделил со своим знакомым из соседнего дома, ссора закончилась стрельбой из охотничьего ружья.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются вес обстоятельства преступления, - сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU