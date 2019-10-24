«Локомотив» выставил Рэтти на драфт отказов КХЛ
Канадец провел за «бронепоезд» 16 матчей
Тай Рэтти, Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выставил на драфт отказов КХЛ канадского нападающего Тая Рэтти.
26-летний спортсмен заработал девять (три + шесть) очков в 16 матчах нынешнего сезона и набрал четыре минуты штрафа. Его показатель полезности «-4».
В ярославский «бронепоезд» он перешел из «Эдмонтона» между сезонами. Теперь его должны забрать в другой клуб. В противном случае, «Локомотив» может урезать форварду зарплату.
В то же время у «железнодорожников» пополнение: за ярославцев теперь будет играть Магнус Пяярви
ИСТОЧНИК KP.RU