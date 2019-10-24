2019-10-24T08:41:07+03:00
Происшествия

Двое подростков за ночь угнали несколько машин под Ярославлем

При этом у них уже семь эпизодов
Роман РЫЖИКОВ
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Грозит им до семи летГрозит им до семи летФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославском районе полицейские поймали подростков-угонщиков. В свои 15 и 16 лет эти ребята уже уверенно шагают по скользкой дорожке: за их плечами уже семь эпизодов краж и угон. Видимо, они решили не останавливаться на достигнутом.

Пока суд рассматривал уголовное дело в августе этого года, парни угнали за ночь три машины в Некрасовском районе. Они просто катались по различным населенным пунктам и бросали машины на обочинах. Но на последнем авто их поймали полицейские.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до семи лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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