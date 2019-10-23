«Шинник» на своем поле уступил «Балтике» в завершающем матче 1-го круга ФНЛ

23 Окт. 23:33 2019-10-23T23:33:40+03:00

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Балтийская команда прибыла в Ярославль после серии уверенных побед, позволивших команде вклиниться группу претендентов на зону «стыков». При этом «Балтика» при равном с ярославцами числе очков уже была выше по дополнительным показателям. Поэтому для команды «Михалыча» задача была ясна – выиграть и обойти конкурента.

Однако домашние игры в этом году у «Шинника» получаются предельно трудными. Не стал исключением и матч с «Балтикой», когда с первых минут игровое преимущество гостей стало очевидным. У ворот Дмитрия Яшина регулярно стали возникать опасные моменты. Правда, до голевых еще не доходило, потому можно было надеяться, что традиционная ставка Александра Побегалова на быстрые контратаки как раз и допускает частое присутствие гостей на нашей половине поля, ибо тогда на другой половине образуются свободные зоны. Так бы всё и было хорошо, но настораживала наигранность комбинаций гостей. Это и сработало на 28-й минуте, когда гости с забегания вывели форварда к углу вратарской. Прострел вдоль ворот пытался прервать Олег Кожемякин, но только срезал мяч на Яшина, который просто не мог реагировать на рикошет - 0:1.

Надо отдать должное парням Побегалова, которые ринулись отыгрываться и едва не сделали это еще до перерыва. Сначала Сергей Самодин вывел Ивана Олейникова на ударную позицию, однако вратарь отбил мяч на угловой. Навес Дмитрия Самойлова завершился ударом по воротам, но в стойку. Отскочивший мяч добил в ворота Эльдар Низамутдинов. Но, увы, из офсайда. Буквально через минуту новая атака наших, защитник выбивает мяч в iтрафной, но точно в руку партнеру. Пенальти очевиден. Всем. Кроме тульского судьи, не увидевшего здесь криминала. Серия невезухи получила продолжение после перерыва, когда гости на 49-й минуте опять удачно использовали забегание, с которого навес на другую сторону вратарской Яшина, а там без помех удар головой в противоход вратарю – 2:0.

Исход матча стал очевиден. Хоть бились наши отчаянно, но именно отчаяния в их действиях превалировало. Как признал после матча сам «Михалыч»: «Нас переиграли».

«Шинник» - «Балтика» - 0:2(0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU