Житель Ярославской области принял друга за бобра в тумане и застрелил его
В лесах Любимского района произошел несчастный случай, который унес жизнь охотника. Двое мужчин пошли с ружьями на бобра, но выбрали не лучшую для этого погоду. В тумане один охотник принял другого за крупного грызуна и застрелил товарища. Произошло это вблизи деревни Касьяново в минувшую субботу, 19 октября.
- Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1967 года рождения. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить точные обстоятельства смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU