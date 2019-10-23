Житель Ярославской области принял друга за бобра в тумане и застрелил его

23 Окт. 22:30 2019-10-23T22:30:46+03:00

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В лесах Любимского района произошел несчастный случай, который унес жизнь охотника. Двое мужчин пошли с ружьями на бобра, но выбрали не лучшую для этого погоду. В тумане один охотник принял другого за крупного грызуна и застрелил товарища. Произошло это вблизи деревни Касьяново в минувшую субботу, 19 октября.

- Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1967 года рождения. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить точные обстоятельства смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU