2019-10-23T18:47:40+03:00
Происшествия

На улице Свердлова в Ярославле случился крупный пожар

Пожарные тушили расселенный дом
Роман РЫЖИКОВ
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По предварительной информации, никто не пострадалПо предварительной информации, никто не пострадалФото: Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 23 октября, около 16:30 на улице Свердлова в Ярославле загорелся расселенный дом № 83. На месте работали минимум шесть пожарных машин. Пока спасатели заливали огонь, на улице собралась толпа зевак, а движение автомобильного транспорта оказалось затруднено.

По предварительной информации, никто не пострадал. По словам пожарных, работавших на месте, «бомжей никто не отменял». Однако точную причину возгорания предстоит установить специалистам.

Ярославцы, тем временем, считают, что расселенный дом таким образом готовят под снос.

Огонь возник на втором этаже Фото: Виктория РЫЖКОВА

Огонь возник на втором этажеФото: Виктория РЫЖКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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