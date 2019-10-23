В каждой ярославской поликлинике откроют аптеки по выдаче лекарств льготникам

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-23T17:43:04+03:00

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С докладом выступил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Он рассказал об увеличении рождаемости в области, снижении смертности, в частности среди людей трудоспособного возраста. На 41,4% уменьшились и показатели младенческой смертности. По словам руководителя департамента это произошло в том числе и из-за улучшения материально-технической базы медицинских организаций.

- Сделан капитальный ремонт в некоторых детских и взрослых поликлиниках, начала работать модульная лаборатория в Угличской ЦРБ. Открыты фельдшерско-акушерские пункты в четырех населенных пунктах, закуплено современное оборудование, - отчитался Руслан Саитгареев. – В результате реорганизации сэкономлено 950 миллионов рублей, которые пошли на увеличение зарплат медицинских работников.

Выслушав доклад, депутаты начали задавать вопросы. В частности, по обеспечению людей льготными лекарствами. Чтобы избежать очередей в каждом медучреждении в следующем году будет открыт аптечный пункт по выдаче препаратов льготникам.

Еще из позитивного. На базе областного госпиталя для ветеранов и ярославской районной больницы создадут геронтологические отделения примерно на 60 коек и организуют работу выездной геронтологической помощи в районы.

Некоторые вопросы, самые актуальные, например, по работе скорой и психиатрической помощи, решили обсудить на заседании комитета по здравоохранению. А по итогам этого был составлен пакет рекомендаций.

- Мы готовим обращение в министерство здравоохранения РФ, в котором предлагаем внести изменения в законодательство для упрощения процедуры получения федеральных льгот для медработников, особенно первичного звена, - пояснил председатель думского комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков. – Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в областных программах, касающихся введения механизма социальной ипотеки для врачей и среднего медицинского персонала, за увеличение финансирования льготного лекарственного обеспечения и приобретение жилья для медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU