На ярославских контейнерных площадках установили видеокамеры
Там установлено 30 камер видеонаблюдения. Сделано это для фиксации нарушений в тех местах, где можно незаметно выбросить мусор из машины.
- На улице Доронина раньше то и дело появлялись стихийные свалки. Мусор свозили машинами, причем часто это делали организации. Теперь, после появления камер, число таких случаев уменьшилось, - сказал заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.
Нарушителей теперь находить гораздо проще – номера автомобилей прекрасно видны на видео. Штрафа доходят до 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU