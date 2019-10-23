На ярославских контейнерных площадках установили видеокамеры

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-23T16:24:23+03:00

За помойками во Фрунзенском и Красноперекопском районах наблюдают круглосуточно

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Там установлено 30 камер видеонаблюдения. Сделано это для фиксации нарушений в тех местах, где можно незаметно выбросить мусор из машины.

- На улице Доронина раньше то и дело появлялись стихийные свалки. Мусор свозили машинами, причем часто это делали организации. Теперь, после появления камер, число таких случаев уменьшилось, - сказал заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.

Нарушителей теперь находить гораздо проще – номера автомобилей прекрасно видны на видео. Штрафа доходят до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU