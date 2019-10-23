Ярославские полицейские сняли с чердака пьяного «самоубийцу»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-23T16:20:46+03:00

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Ярославские полицейские спасли перебравшего мужчину от себя самого. В Заволжском районе пьяный местный житель залез на чердак хозпостройки, высунулся из окошка и начал орать, что наложит на себя руки. Родственники вызвали полицию.

На место приехали ближайшие патрульные полицейские. Пока одни уговаривали выпивоху снять с шеи провод, другие по лестнице забрались на чердак, распутали запутавшегося мужчину и спустили вниз. Аккуратно.

Следом за полицейскими приехали медики. Оказалось, мужчина выпивает частенько, а сейчас оказался в сложной жизненной ситуации. Придя в себя, он за все поблагодарил сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU