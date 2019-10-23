Ярославский омбудсмен потребовал не высаживать из транспорта зимой детей-безбилетников

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-23T15:23:51+03:00

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Михаил Крупин выступил с предложением не высаживать зимой из общественного транспорта детей-безбилетников, так как они могут потерять или забыть проездной.

- Это не повод ставить жизнь и здоровье несовершеннолетнего под угрозу, - отметил региональный уполномоченный по правам ребенка на вчерашнем заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости облдумы.

Он предложил направить транспортникам информационное письмо с запретом отправлять на мороз юных «зайцев». Депутаты эту инициативу поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU