2019-10-23T15:23:51+03:00
Общество

Ярославский омбудсмен потребовал не высаживать из транспорта зимой детей-безбилетников

Транспортников просят войти в положение
Полина Вачнадзе
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Дети могут потерять или забыть проезднойДети могут потерять или забыть проезднойФото: Олег АДАМОВИЧ
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Михаил Крупин выступил с предложением не высаживать зимой из общественного транспорта детей-безбилетников, так как они могут потерять или забыть проездной.

- Это не повод ставить жизнь и здоровье несовершеннолетнего под угрозу, - отметил региональный уполномоченный по правам ребенка на вчерашнем заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости облдумы.

Он предложил направить транспортникам информационное письмо с запретом отправлять на мороз юных «зайцев». Депутаты эту инициативу поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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